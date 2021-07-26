/642318/عميل-البنك-الأهلي-المصري-خدمة-عملاء-زيرو

اشتكى عميل البنك الأهلي المصري من سوء خدمة عملاء البنك وأنه حيث يقوم بالشكوى يلقى لا مبالاة ولا توجد إجابة وحل له، مما جعل عميل البنك الأهلي المصري يخرج عن صمته في الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصرية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج شكوى عميل البنك الأهلي المصري كتب عميل البنك الأهلي المصري: " اسوأ بنك في مصر .. خدمة عملاء زيرو .. فروع البوسطة وموظفينها افضل من موظفين فرع فيصل .. كمية لا مبالاه واخطاء بالجملة .. ويتحمل نتيجتها العميل .. و لو فكرت تشتكي .. يكرهوك في اليوم اللي فكرت فيه تشتكي". خدمة عملاء البنك الأهلي المصري يمكنكم الاتصال بخدمة الأهلي فون على الرقم المختصر19623 (محليا) أو على الرقم 0020225941200 (دولياً) علي مدار 24 ساعة جميع ايام الاسبوع حتي يتسنى لنا إيضاح المعلومة علي أكمل وجه

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