/642316/تعادل-مثير-بين-بيراميدز-والبنك-الأهلي-في-الوقت-القاتل-فيديو

انتهت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالتعادل الأيجابي 1/1، في مباراة شهدت أحداث مثيرة، حيث تقدم فريق بيراميدز في الوقت بدل الضائع، فيما تمكن فريق البنك الأهلي من إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل فريق بيراميدز، ولكن نجح دفاع فريق البنك الأهلي في التصدي لهجمات لاعبو بيراميدز، وحرم القائم الأيمن لحارس مرمى فريق البنك الأهلي لاعبو فريق بيراميدز من التسجيل في الدقيقة 10 من زمن الشوط، وذلك بعد تصويبة صاروخية أرضية ارتطمت بالقائم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمر بيراميدز في الضغط الهجومي على البنك الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، وأهدر دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز العديد من الفرص، منهم انفراد مباشر بمرمى فريق البنك الأهلي، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدز، ثم قام كريم بامبو بتسجيل هدف التعادل لفريق البنك الأهلي في الوقت القاتل من المباراة.

ولمشاهدة الهدف اضغط

🎥 عبدالله السعيد يحرز هدف #بيراميدز الاول من ضربة جزاء على #البنك_الأهلي



pic.twitter.com/PKxyOgEk7o — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 26, 2021

تشكيل فريق بيراميدز في مباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر

في خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل دونجا – محمود صابر – إسلام عيسى – محمود حمادة

في خط الهجوم: دودو الجباس

مشوار بيراميدز في بطولة الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

قائمة فريق بيراميدز في مواجهة اليوم أمام

تضم قائمة فريق بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهم اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرةن ضمن منافسات بطولة الدجوري العام: وقرر اليوناني إدخال ٢٠ لاعبا ضمن قائمة الفريق في لقاء البنك الأهلي اليوم، وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر.

في خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق.

في خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.