/642317/مدبولى-توجيهات-رئاسية-بتقديم-معونات-صحية-للأشقاء-فى-جنوب-السودان

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، لعقد مؤتمراً صحفياً، وذلك عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين.

دوت الخليج

مدبولي: توجيهات رئاسية بتقديم المعونات الصحية العاجلة للأشقاء فى جنوب السودان

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والدولة المصرية قامت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم العديد من المعونات الصحية العاجلة للأشقاء في جنوب السودان، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل عدد من المنشآت الصحية المهمة، مبدياً استعداد الحكومة المصرية لاستمرار وتفعيل التعاون في هذا القطاع على وجه الخصوص، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء: المداولات شهدت تبادلًا لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية

وأضاف رئيس الوزراء أن المداولات شهدت أيضاً تبادلاً لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم، مشيداً في هذا الصدد بجهود القيادة في دولة جنوب السودان في تحقيق الوساطة بين الحكومة السودانية والفصائل الثورية المسلحة، وهى الجهود التي أسفرت بنجاح عن التوقيع على اتفاق السلام بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلي أنه شرُف بزيارة جوبا والمشاركة في مراسم التوقيع على وثيقة السلام.

ودعا الدكتور مصطفي مدبولي المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن تأكيد دعم مصر لمساعي جنوب السودان لرفع العقوبات الدولية، من منطلق تقدير مصر لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية الانتقال الجارية في جنوب السودان.