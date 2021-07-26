مرصد الكهرباء: 15 ألفا و350 ميجاوات حجم الزيادة الاحتياطية في الإنتاج 

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين، تبلغ 15 ألفا و350 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد في نشرته اليومية، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 31 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 30 ألفا و800 ميجاوات أمس الأحد، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و100 ميجاوات.

وأضافت النشرة، أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر بمعنى ان الاستهلاك أقل من الإنتاج منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

يذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وحسب مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.