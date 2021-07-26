نشرة أخبار الزمالك اليوم: الزمالك ينعى المدير التنفيذي للنادي في وفاة شقيقتة..فينجادا يقود ورشة عمل مدربي الفارس الأبيض..القلعة البيضاء تفور علي منتخب القسم الثاني

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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

حسين السمري

تقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بخالص العزاء للدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.

وتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويعاني شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويقترب ثنائي الزمالك، حازم إمام، وشيكابالا، للعودة لصفوف الفريق في الفترة القادمة، والتي غاب فيها عن صفوف الفريق، قبل لقاء القلعة البيضاء، مع غزل المحلة في الدوري الممتاز، على ملعب الاسكندرية.

فينجادا

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن موعد ورشة عمل الفنية للمدربين، تحت قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري.

أكد حامد أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامة الورشة الفنية غدا الثلاثاء بقاعة المحاضرات بمبني الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تواجد جميع المدربين العاملين بقطاعات الكرة المختلفة.

كما أشار حامد إلى أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات ، نظرا لما يتمتع به البرتغالي من رصيد قوي من في هذا الأمر لتوليه الإدارة الفنية مع العديد من الأندية وتحقيق البطولات، ومنها كمدير فني للزمالك في الفترة الماضية .

واختتم بدر حامد بأن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق التي سيبدأ بها مباراته أمام منتخب القسم الثاني، في اللقاء الذي سيجمعهم ضمن المواجهات الودية التي يخوضها الفارس الأبيض استعدادا للدوري العام.