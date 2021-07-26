«مشرفين مصر أم الدنيا».. هكذا علق أمير كرارة على فوز أبطال أولمبياد طوكيو بالبرونزية

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حرص الفنان المصري أمير كرارة، على تهنئة اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي 8 أغسطس المقبل.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان أمير كرارة للاعب سيف عيسى واللاعبة هداية ملاك على فوزهما بالبرونزية.

أمير كرارة يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك

ونشر كرارة صورة للبطلين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا أبطالنا يا مشرفنا ومشرفين مصر أم الدنيا.. هداية ملاك وسيف عيسى".

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة ١٢-٤.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

على الصعيد الآخر شارك الفنان أمير كرارة في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب» بطولته هو والنجم أحمد السقا إلى جانب مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.