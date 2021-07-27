صور- بعد ترجمة فيديو عن مضيق ماجلان.. سفير تشيلى بالقاهرة يكرم طلاب مصريين

جدة - نرمين السيد - كرم سفير تشيلى بالقاهرة، بابلو أراريان، مجموعة من طلاب جامعة 6 أكتوبر قسم اللغة الإسبانية، بعد ترجمة فيديو للغة العربية بعنوان "أصوات أطفال مضيق ماجلان" يظهر بعض ملامح "مضيق ماجلان" فى تشيلى.





ونظم أراريان، حفل خاص بمقر إقامته بالقاهرة، اليوم الإثنين، وسلم 7 طلاب شهادات شكر وتقدير وكتاب عن "مضيق ماجلان". ويحتفل العالم هذا العام بمرور 500 عاما على أول رحلة بحرية بمضيق ماجلان، والذى دعم التجارة بشكل كبير، وفتح حركة الملاحة والتواصل بين تشيلى والبلاد الآخرى.

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