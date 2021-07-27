عاجل.. بسملة السلاموني تودع منافسات الترايثلون بأولمبياد طوكيو 2020

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أحداث منافسات بسملة السلاموني في الترايثلون

- أنهت بسملة السلاموني منافسات السباحة لسباق 950 متر، في المركز الـ 52 من أصل 54 مركز، بزمن قدره 12:55 دقيقة، بفارق دقيقة و44 ثانية عن المركز الأول والتي حصلت عليه البريطانية جيسيكا ليارمونث، حيث أنهت السباق في زمن قدرة 11:44 دقيقة.

- بدأت بعد ذلك بسملة السلاموني منافسات الـ 1500 متر، والتي أنهته في المركز الـ 51 من أصل 54 مركز.

يذكر أن منافسات الترايثلون قد تأجلت 15 دقيقة، بسبب الأحوال الجوية في طوكيو، حيث هبت عاصفة رعدية قوية، تصل سرعة الرياح بها إلى 120 كم/ساعة، مما تسبب في توقف منافسات السيدات للترايثلون لمدة ربع ساعة.

وتعد بسملة السلاموني أول لاعبة مصرية وعربية تتأهل لنهائيات الترايثلون في الأولمبياد.

كما أنها أصغر لاعبة تتأهل لمنافسات فردي السيدات لنهائيات الترايثلون، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في صدارة البلاد العربية تتويجا بالميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.