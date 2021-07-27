ضحى هاني تودع منافسات فردي ريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020

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ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، بدور المجموعات، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ضحى هاني تودع منافسات فردي ريشة الطائرة

تعرضت ضحى هاني بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020.

تمكنت التركية نيسلهان من الفوز على ضحى هاني، في الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-0، حيث تمكنت التركية الفوز بالشوطين وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 21-5 و 21-5.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

- منتخب السباحة التوقيعية

تأهل منتخب أبناء النيل للسباحة التوقيعية، إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك عن طريق بطولة العالم، والتي أقيمت بكوريا الجنوبية لعام 2019. ويبدأ منتخب الفراعنة فعاليات السباحة التوقيعية بطوكيو يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا(12:30 م).