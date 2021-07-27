فيديو - التأمين الاجتماعى : أصبح ممكنا صرف المعاشات من أى سوبر ماركت

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى حسام الدين حسين، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الهيئة لجأت لهذه الخطوة تيسيرا على أصحاب المعاشات، وحرصا منها على الحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل الازدحام الذى تشهده مكاتب البريد عند صرف المعاشات.
وأكد اللواء جمال عوض أن هذه الخطوة تمكن أصحاب العاشات من صرف مستحقاتهم من أى "سوبر ماركت أو مكتبة بالقرب من منزله" أو أى مكان يضع شعار إحدى الشركات التى تتعامل فى مجال الخدمات النقدية.
وتابع: "المحافظ الإلكترونية وكارت ميزة، يتيحان تسديد المدفوعات الحكومية والمشتريات وليس صرف المعاشات فقط"، مضيفًا: "وقعنا بروتوكول تعاون فى هذا الصدد مع شركات المحمول كما يشمل الاتفاق تقديم عروض لتحفيز المواطن على صرف معاشه من خلال المحفظة الإلكترونية".
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