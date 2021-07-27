/642336/بعد-خطأ-إعلان-تأهله-اللجنة-الأولمبية-تعلن-خروج-المصري-يوسف-طلبة-من-أولمبياد-طوكيو-2020

قام الموقع الرسمي للجنة الأولمبية، بتعديل نتيجة فوز يوسف طلبة بطل مصر في القوس والسهم، وإعلان خروجه من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما نشرت اللجنة منذ قليل عن فوز طلبة وتأهله إلى دور الـ 32، ولكن توضح أن النتيجة التي تم الإعلان عنها خاطئة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الموقع الرسمي للجنة الأولمبية عن فوز يوسف طلبة على نطيره الكازاخساتاني دينيس يانكين بنتيجة 6-2 في أربع جولات، ولكن تم تعديل النتيجة بعد الإعلان بنصف ساعة.

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.