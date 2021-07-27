/642337/اللجنة-الأولمبية-توضح-سبب-خطأ-إعلان-تأهل-يوسف-طلبة-وتصريحات-مثيرة-للجدل-لمدرب-منتخب-القوس-والسهم

أكدت اللجنة الأولمبية أن إعلان فوز يوسف طلبة بطل مصر في القوس والسهم، كان خطأ، وأن يوسف طلبة خرج من منافسات دور الـ 32 بفعاليات القوس والسهم بأولمبياد طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

اللجنة الأولمبية توضح سبب الخطأ

نشرت اللجنة الأولمبية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، توضيحا لخطأ إعلان فوز يوسف طلبة على نظيره الكازاخستاني دينيس يانكين، بنتيجة 6/4، حيث تبين بعد ذلك خطأ النتيجة وأن دينيس هو الفائز.

وكتبت اللجنة الأولمبية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: "حدث خطأ في النظام التقني أثناء المنافسة فظهرت نتيجة خاطئة قبل أن يتم تعديلها بعد ذلك".

تصريحات مدرب منتخب القوس والسهم

وفي السياق ذاته أشاد ماجد محيي المدير الفني لمنتخب القوس والسهم بمستوى يوسف طلبة، حيث قال: "يوسف قدّم مستوى رائع وكان متقدما في النتيجة ووصلت للتعادل 4-4 قبل أن تعلن لجنة الحكام توقف النظام الإلكتروني وتعطله".

وتابعك "المباراة توقفت لمدة 15 ربع ساعة ثم تم استئنافها من خلال التسجيل الورقي، وفقا لم تنص عليه اللوائح".

وأتم: "يوسف طلبة تفوق في بداية اللقاء، ولكن تسبب توقف المباراة لمدة ربع ساعة في منح الأفضلية للاعب كازاخستان، ومكنته من العودة إلى تركيزه".

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

- ودع محمد عبد العال، منافسات الجودو لوزن 81 كجم، وذلك بعد تعرضه للهزيمة على يد نظيره الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من فعاليات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

- ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، وذلك بعدما تعرضت بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.