رئيس تحرير جريدة سودانية: فشل الملء الثانى لـ سد النهضة أدى لفيضانات مدمرة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه كان هناك تخوف من جانب السودان من أن تحتجز إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب فى هذا الموسم، ما سيتسبب فى شح مياه الرى والشرب، فلم تطلق المياه من سد الروصيرص وحاولت أن تحتفظ بأكبر قدر من المياه لاستخدامها عند الحاجة إليها.

وتابع ميرغنى: "الذى حدث أن إثيوبيا فشلت فى الملء الثانى للسد ولم تحتجز هذه الكمية ولم تستطع حجز أكثر من 3 مليارات متر مكعب فقط من المياه، وأطلقت باقى المياه فى المجرى، وكانت كمية الأمطار كبيرة جدًا، فتراكمت هذه الكميات من المياه فى مجرى النيل الأزرق ما جعل السودان أكثر عرضة للفيضانات".

وأضاف: "السودان الآن فى بديات الفيضان والذروة ستكون فى نهاية يوليو الجارى وبداية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.. وحدثت فيضانات فى منطقة الفاو دمرت الكثير من البيوت والمزارع ولا يزال العدد مستمر فى الزيادة، وأطلق الحكومة المحلية نداءً لإغاثة السكان من الفيضانات".