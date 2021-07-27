فيديو - كريمة : الإخوان أعادوا تقديم الفتاوى الضعيفة على أنها صحيح الإسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بـ جامعة الأزهر الشريف، إنه لا بد من "غربلة" وتنقية الآثار والأخبار التى تنسب إلى النبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، وبعض أقوال أهل العلم التى كان لها سياقها التاريخى الخاص بها.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى حسام الدين حسين فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك فتاوى لـ الإمام ابن تيمية بتكفير كل من تواطأ مع الحملات الصليبية وقت الحروب. وأوضح أن تنظيم الإخوان والسلفية الجهادية وداعش وكل تلك الجماعات الإرهابية، أعادوا تقديم هذه الفتاوى والمرويات الضعيفة والآراء على أنها خطاب الإسلام.

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