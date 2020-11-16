استقبال تردد قناة مصر التعليمية 2020 egypt education ومتابعة دروس جميع المراحل الدراسية

الدمام - رهف القحطاني - نعلن لكم عن تردد قناة مصر التعليمية والتي تم إطلاقها بافتتاح العام الدراسي الجديد 2020/2021 حيث قامت وزارة التربية والتعليم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاوف من موجة ثانية الفيروس كورونا المستجد، قررت وزارة التربية والتعليم خفض أيام الدراسة لكل صف من الصفوف التعليمية لتقليل كثافة عدد الطلاب في المدارس والفصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار الفيروس بين الطلاب وحتى لا تصبح الفصول والمدارس بيئة مناسبة لنقل العدوى، فهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم من التوسع في سياسة التعليم عن بعد والتي كانت قد اتبعتها في الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، وذلك لتعويض الطلاب عن تقليل أيام الدراسة، وحتى يتمكن من تحصيل دروسهم.

تردد قناة مصر التعليمية 2020



أطلقت وزارة التربية والتعليم قناتي مصر التعليمية، تعزيزات أساسية التعليم عن بعد، والتي سوف تقدم برامجها التعليمية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية، والتي ستبث ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر الترددات الآتية:

تردد:11757

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

طرق التعليم عن بعد

طريقة التعليم عن بعد، هي طريقة اتبعتها وزارة التربية والتعليم المصرية للحد من الاختلاط بين الطلاب، ومساعدتهم على تحصيل دروسهم مع الحفاظ عليهم من انتشار المرض والدعوي بينهم، حيث سيتمكن الطالب من تحصيل دروسهم دون حاجة للذهاب إلي المدارس أو المراكز التعليمية، حيث يحصل ويستمر دروسه عن طريق تابلت الوزارة، أو أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت، من خلال الدخول على المنصات التعليمية، والتي قامت إطلاقها الوزارة، أو عن طريق مشاهدة القنوات التعليمية التي أطلقتها الوزارة، والتي تقدم مجموعة من البرامج التعليمية، ومن أهم تلك القنوات قناة مصر التعليمية.