“أقوى إشارة” تردد قناة طيور الجنة toyor el jannah الجديد تحديث نوفمبر 2020 على النايل سات لمشاهد اجمل أناشيد وبرامج الاطفال

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة طيور الجنة تحديث نوفمبر ، اضبط إشارة بث تردد قناة طيور الجنة لتحديث شهر نوفمبر 2020 على القمر الصناعي النايل سات ومن اجل متابعة اجمل أناشيد وبرامج الأطفال والتي تعرض على مدار اليوم عل كافة الأقمار الصناعية في جميع البلدان العربية ، ولكن قامت إدارة قنوات طيور الجنة بتحديث بيانات إشارة البث على القمر الصناعي النايل سات من اجل توفر أعلي جودة صوت وصورة إلي لمشاهدين ، ومن خلال موقعنا نوفر إليك احدث تردد لقناة طيور الجنة تحديث نوفمبر.

تردد قناة طيور الجنة تحديث نوفمبر

تحظى شبكة قنوات طيور الجنة على قاعدة جماهيرية كبرى في الشرق الأوسط وخاصة في البلدان العربية و وذلك منذ انطلاقها في عام 2008 على القمر الصناعي النايل سات ومقر إذاعتها في الأردن، وحاليا تم بث قنوات طيور الجنة بلغات أجنبية مختلفة لكى تصل إلى الأطفال في أوروبا ومن ضمن تلك القنوات قناة تبث باللغة الانجليزية وقناة تبث باللغة التركية وقناة تبث باللغة الفرنسية ، واستطاعت قنوات طيور الجنة في الحصول على ثقة أولياء الأمور بفضل محتواها المميز من البرامج والأناشيد التي يحبها الأطفال وتتمايز بانها تنتج محتواها بنفسها لكى تراعى العادات والتقاليد العربية وتعلم الأطفال تعليم الدين الإسلامي ، كما أن القناة تأسس الأطفال لمرحلة ما قبل دخول المدارس فتعلمهم ابجديات اللغات العربية والانجليزية، وأسماء البلدان والمدن وأسماء الخضروات والفواكه وأسماء الحيوانات والطيور .

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

استقبل الآن احدث بيانات إشارة بث لتردد قناة طيور الجنية على الأقمار الصناعية المختلفة :

القمر الصناعي: النايل سات

تردد:11315

الاستقطاب :عمودي 4/3

معدل ترميز: 27500

أو على تردد اخر

التردد:11391

الاستقطاب : عمودي 5/6

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي :العرب سات