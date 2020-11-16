بعد دمجمها.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 على جميع الأقمار

الدمام - رهف القحطاني - من دواعي سرورنا أعزاءنا الكرام أن نستعرض لكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الذي يعتبر في هذه السنة التردد الأكثر شهرة وأيضا التردد الأكثر بحثا على الإنترنت وتساعد عدة عوامل في ذلك منها جمهور القناة الكثير ومنها أيضا توقف القناة المفاجئ الأمر الذي جعل متابعي القناة والمعجبين بها يبحثون جميعهم عن تردد القناة الجديد وأيضا عن السبب الرئيسي الذي جعل القناة توقف بثها، وفي هذا المقابل سنقدم لكم تردد القناة الجديد بعد عودتها من التوقف لتشاهدوا أروع الأغاني والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي عودت القناة عليها متابعيها ويعتبر هذا أمرا بالغ الأهمية عندهم خصوصا في هذه الأيام التي يجلس الأطفال فيها أكثر وقتهم في المنزل ولابد من قنوات تساعدهم وتخفف عنهم الملل ولايوجد أروع من قناة طيور الجنة بالنسبة لعدد كبير من الآباء والأمهات وهذا الأمر يعطي القناة ثقة كبيرة ويجعلها تتقدم على عشرات القناة المخصصة للأطفال رغم أن المجال صعب جدا.

قناة طيور الجنة toyor aljanah

رغم شهرة القناة الكبيرة إلا عددا كبيرا من متابعيها لايعرف القناة جيدا كأين مقرها وما هي الدول التي تبث منها ومملوكة لمن وغير ذلك مما يعرف بالقناة، المقر الرسمي لقناة طيور الجنة يقع في المملكة الأردنية وبالتحديد في عاصمة الأردن عمان وهي مملوكة لرجل أعمال أردني الأصل والجنسية مولود في الكويت هو خالد مقداد، وقد قرر إطلاق القناة في عام 2008 رغم أنه كانت المنافسة صعبة جدا آنذاك خصوصا أن القنوات التي سبقته لديها إمكانيات هائلة حيث تنشئ الأفلام والمسلسلات الكرتونية وتشتريها بمبالغ باهظة لكن الأستاذ خالد بدأ بإمكانيات محدودة وكانت القناة في بدايتها تعرض في الكثير من وقتها الأناشيد التي هي من أداء خالد وأبناءه ولم يمض وقت كثير حتى أصبحت ندا قويا لام بي سي ثري وسبيس تون وغيرهم وأزاحتهم من زعامة قنوات الأطفال ليلوح في الأفق نجم قناة جديدة أصبحت فيما بعد أكثر قناة أطفال مفضلة لدى الأطغفل في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل سات 11315 27500 عمودي 3/4 نايل سات 11393 27500 عمودي 3/4 عرب سات 11310 27500 عمودي 2/3

برامج القناة

لقناة طيور الجنة عددا كبيرا من البرامج والمسلسلات التي تعرضها حيث تعتبر من قنوات الأطفال المنوعة فهي ليست خاصة بمجال واحد مثل الأغني أو الكرتون أو غيرها بل تعرض باقات متنوعة من المسلسلات الكرتونية والأناشيد وغيرها، كما باتت القناة في الفترة الأخيرة تنتج بعض الكليبات الغنائية الجميلة مثل الغزلان واللبن وغيرهم من الكليبات الجميلة، للقناة عدد لا بأس به من البرامج الرائعة واامحببة لدى الجمهور العربي بشتى أطيافه ومن بين أشهر تلك البرامج برنامج صوتك كنز وهي مسابقة في الإنشاد وهي ورئيس لجنة التحكيم في هذا البرنامج هو مالك القناة خالد خالد مقداد وقد شارك في هذه المسابقة العشرات من الأطفال على مدى أعوام، من بين برامج القناة أيضا ست البيت الصغيرة وهو من تقديم جنى مقداد وبرنامج أخبار الدار وست البيت الصغيرة.

مميزات طيور الجنة

تعتبر قناة الجنة من أروع قنوات الأطفلل على في العالم العربي وبالتأكيد فإن هذا الأمر لم يأت من فراغ بل حرص القنا على أن تقدم لمشاهديها أفضل مايمكنها، حيث تقدم أجمل الأغاني والأناشيد إضافة إلى عدد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية أبرزها مسلسل حميدو، القناة باتت تبث بجودة عالية الوضوح وذلك لتواكب أحدث التقنيات في عالم البث، كما أن القناة أيضا تحرص على غرس الأخلاق الحميدة في الأطفال وتربيتهم وتعليمهم، لقناة طيور الجنة موقعا الكترونية يعد من أشهر المواقع الإلكترونية واكثرها زوارا كما أن لها قناة على اليوتيوب يوجد في القناة عشرة ملايين مشترك وهي من أكثر القنوات العربية مشاهدة حيث تتجاوز مشاهداتها سبع مليارات وتعتبر أول قناة في العالم العربي تحصل على الدرع الماسي الذي تقدمه يويتيوب لأفضل القنوات وأكثرها كتابعة على الإنترنت وهذا أمر ليس بالسهل، إلى هنا نكون قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد بعد دمج القناتين.