تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah على جميع الأقمار الصناعية

الدمام - رهف القحطاني - وما زال البحث مستمر حول البحث عن تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah للأطفال القناة التي تصدرت عمليات البحث في جوجل القناة التي تعمل على نشر المحتوي الرائع والجميل للأطفال في جميع الأعمار بدون استثناءات، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا وكالة البوصلة الاخبارية كيفية استقبال قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية من أجل متابعة كافة البرامج والأغاني والاناشيد الخاصة بالأطفال.
تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah
قناة طيور الجنة من القنوات الرائعة التي تحرص وبشكل كبير على عرض الأغاني التربوية والتعليمية والتثقيفية ولذلك نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah على جميع الأقمار تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعربسات، ويمكنك متابعة أقوى برامج الأطفال وأحدث الأغاني الرائعة للأطفال والاناشيد التعليمية والتربوية ولتسهيل تنزيل القناة يمكنك الاستعانة بالترددات التالية :-
تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد
وقد جاء تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد على جميع الأقمار الصناعية على النحو التالي :-
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
الاستقطاب
|
معدل الترميز
|
الاتجاه
|
النايل سات
|
11315
|
عمودي
|
27500
|
3/4
|
النايل سات
|
11392
|
عمودي
|
27500
|
3/4
|
النايل سات
|
11258
|
أفقي
|
27500
|
3/4
|
النايل سات
|
11785
|
عمودي
|
27500
|
3/4
برامج قناة طيور الجنة للأطفال 2021
- برنامج بيت الحاج
- برنامج كنز وبرنامج الرسام الصغير
- برنامج ماما قالت
- برنامج رياضة في رياضة
- برنامج أخبار الدار
- برنامج فزورة مع الأمورة
- برنامج شموس لا تغيب
- برنامج أغاني المهن
هذا وبالإضافة إلى أن القناة تقوم بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها ويستمتع بها كل الأطفال في كل مكان وجميع الأعمار، وسوف نتابع معكم الترددات الجديدة على جميع الأقمار الصناعية في حالة تغير الترددات، تابعونا.
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