تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah على جميع الأقمار الصناعية

الدمام - رهف القحطاني - وما زال البحث مستمر حول البحث عن تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah للأطفال القناة التي تصدرت عمليات البحث في جوجل القناة التي تعمل على نشر المحتوي الرائع والجميل للأطفال في جميع الأعمار بدون استثناءات، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا وكالة البوصلة الاخبارية كيفية استقبال قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية من أجل متابعة كافة البرامج والأغاني والاناشيد الخاصة بالأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah

قناة طيور الجنة من القنوات الرائعة التي تحرص وبشكل كبير على عرض الأغاني التربوية والتعليمية والتثقيفية ولذلك نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Al Janah على جميع الأقمار تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعربسات، ويمكنك متابعة أقوى برامج الأطفال وأحدث الأغاني الرائعة للأطفال والاناشيد التعليمية والتربوية ولتسهيل تنزيل القناة يمكنك الاستعانة بالترددات التالية :-

تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد

وقد جاء تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد على جميع الأقمار الصناعية على النحو التالي :-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11315 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11392 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11258 أفقي 27500 3/4 النايل سات 11785 عمودي 27500 3/4

برامج قناة طيور الجنة للأطفال 2021

برنامج بيت الحاج

برنامج كنز وبرنامج الرسام الصغير

برنامج ماما قالت

برنامج رياضة في رياضة

برنامج أخبار الدار

برنامج فزورة مع الأمورة

برنامج شموس لا تغيب

برنامج أغاني المهن

هذا وبالإضافة إلى أن القناة تقوم بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها ويستمتع بها كل الأطفال في كل مكان وجميع الأعمار، وسوف نتابع معكم الترددات الجديدة على جميع الأقمار الصناعية في حالة تغير الترددات، تابعونا.