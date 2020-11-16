تردد قناة مصر التعليمية 2020 egypt education لمتابعة الشروحات لجميع الصفوف الدراسية

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة مصر التعليمية، نقدم لكم تردد قناة مصر التعليمية 2020 egypt education التي تقوم بعرض الشروحات لجميع الصفوف الدراسية والمناهج الدراسية على مدار الساعة، حيث تم اطلاق قناة مصر التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تخفيض عدد أيام الدراسة بالمدارس على أثر أزمة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة الطلاب، حيث يمكنك متابعة الشروحات الخاصة بمرحلتك التعليمية عبر قناة مصر التعليمية وفقا للجدول المعلن سابقا.

تردد قناة مصر التعليمية

وقد تم اطلاق تردد قناة مصر التعليمية الجديد 2020 في اطار تطبيق منظومة التعليم عن بعد التي تلتزم بها وزارة التعليم منذ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، وقد لجأت الوزارة إلى التوسع في نظام الدراسة عن بعد عن طريق القنوات التعليمية الفضائية حتى يتمكن جميع الطلبة من متابعة كافة شروحات المناهج من المنزل بشكل سهل ومبسط، وكذلك للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، ويمكنك ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 باقوى اشارة من خلال ادخال تلك البيانات على جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد:11757

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة مصر التعليمية الجديد 2020

وخلال الأيام الماضية أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن إطلاق قناتين تعليميتين جديدتين أحدهما مخصصة للأطفال في مرحلة رياض الاطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي، وتكون القناة الأخرى مخصصة للمرحلة الثانوية العامة بفروعها “علمي وأدبي”، لتكون مكملة لقناة مدرستنا التعليمية، موضحا أن تلك القنوات الجديدة ستكون موجهه لطلاب النظام الجديد للتقييم الذي انطلق عام 2018، وطلاب المرحلة الثانوية الذين يستخدمون التابلت في الدراسة.