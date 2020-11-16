“Setting” تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 نايل سات وعرب سات.. وتعرف على مواعيد عرض أفلام الكارتون المميزة

الدمام - رهف القحطاني - يستقطب تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 نايل سات وعرب سات عيون وأنظار ملايين الأطفال في العالم العربي خلال السنوات الجارية، وذلك في ظل رغبة الأطفال الصغار في مشاهدة أحدث الأفلام الكارتونية التي تعرض عبر شاشات قناة توم وجيري على مدار الساعة بدون توقف أو انقطاع وبدون أي فواصل إعلانية.

استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

تحرص قناة توم وجيري على تقديم محتوى ترفيهي مميز للأطفال الصغار في كل أنحاء الوطن العربي، وذلك عن طريق بث المقاطع الكارتونية المسلية على مدار اليوم عبر تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات بأخر تحديث نوفمبر الجاري.

وقد جاءت طريقة ضبط ترد قناة توم وجيري على نايل سات 2020 على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

حدث ترددات قناة توم وجيري نايل سات 2020

يعرض مجموعة كبيرة من أحدث وأجدد أفلام الكارتون عبر ترددات قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات وذلك بحسب ما أكده الموقع الرسمي للقناة عبر شبكة الإنترنت ومن بين أشهر الأفلام المعروضة على عبر شاشة القناة كلًا من فيلم الفأر الطباخ ومقاطع كارتون القط والفأر.

ويمكن استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على النحو التالي باستخدام هذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11355

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

اسم القناة على أجهزة الاستقبال: قناة توم وجيري

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

ويذكر بإن إدارة قناة توم وجيري كانت قد أكدت على حرصها بشأن توفير ترددات جديدة للقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية خلال عرب سات ونايل سات في الشهور المقبلة.