الدمام - رهف القحطاني - يستقطب تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 نايل سات وعرب سات عيون وأنظار ملايين الأطفال في العالم العربي خلال السنوات الجارية، وذلك في ظل رغبة الأطفال الصغار في مشاهدة أحدث الأفلام الكارتونية التي تعرض عبر شاشات قناة توم وجيري على مدار الساعة بدون توقف أو انقطاع وبدون أي فواصل إعلانية.
استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2020
تحرص قناة توم وجيري على تقديم محتوى ترفيهي مميز للأطفال الصغار في كل أنحاء الوطن العربي، وذلك عن طريق بث المقاطع الكارتونية المسلية على مدار اليوم عبر تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات بأخر تحديث نوفمبر الجاري.
وقد جاءت طريقة ضبط ترد قناة توم وجيري على نايل سات 2020 على هذا النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11354
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
حدث ترددات قناة توم وجيري نايل سات 2020
يعرض مجموعة كبيرة من أحدث وأجدد أفلام الكارتون عبر ترددات قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات وذلك بحسب ما أكده الموقع الرسمي للقناة عبر شبكة الإنترنت ومن بين أشهر الأفلام المعروضة على عبر شاشة القناة كلًا من فيلم الفأر الطباخ ومقاطع كارتون القط والفأر.
ويمكن استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على النحو التالي باستخدام هذه الإحداثيات:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11355
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- اسم القناة على أجهزة الاستقبال: قناة توم وجيري
- معدل تصحيح الخطأ: 3\4
ويذكر بإن إدارة قناة توم وجيري كانت قد أكدت على حرصها بشأن توفير ترددات جديدة للقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية خلال عرب سات ونايل سات في الشهور المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “Setting” تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 نايل سات وعرب سات.. وتعرف على مواعيد عرض أفلام الكارتون المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع البوصلة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.