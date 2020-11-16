خطوات ضبط اشارة تردد قناة عين التعليمية للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة في السعودية

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة عين التعليمية 2020

قامت وزاره التربيه والتعليم داخل المملكة العربية بتأسيس قناة عين التعليمية لكى تساعد الطلاب للحصول على المعلومات الدراسية المهم داخل المنازل وهذا من أجل الظروف التى يمر بها العالم والتي جعلت الحكومة تقوم بتفيير نظام التعليم وجعله من خلال شاشة التلفزيون والانترنت عبر المنصات التعليمية التي تم إطلاقها مؤخرا ونعلن لكن الان طريقة ضبط الاشارة من خلال جهاز الاستقبال الخاص بكم.

1_ نقوم اولا بفتح جهاز الاستقبال ثم نقوم بالضغط على ايقونة الضبط

2 بعد ذلك نقوم بأضافه القناة من القائمة الخاصة بالقنوات

3 _ ثم نقوم بعد ذلك بأختيار القمر الصناعى ثم نضغط على ايقونة اختيار

4 وتكون الخطوة الأخيرة بإدخال التردد ثم نقوم بالضغط على ايقونة الارسال على التردد التالي:

التردد:11564

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وزارة التعليم السعودية

قامت وزاره التربيه والتعليم فى المملكة العربية السعودية بالتخطيط من أجل عمل قناة تعليمية متاحة في المنزل للمساعدة على تنمية الطالب والتعلم المتبادل بين المعلم والطالب وهذا عن طريقه التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية عين.