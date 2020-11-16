تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات وعرب سات لمتابعة أهم البرامج وأغاني الأطفال بجودة HD

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة طيور الجنة، يوميا يشهد “جوجل” بحثا مكثفا حول تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات وعرب سات من جميع أنحاء العالم العربي، حيث تعد قناة طيور الجنة واحدة من أقدم وأشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال على الإطلاق، حيث أنها تعمل على مدار الساعة وتقدم محتوى مميز وهادف وتسعى لتعليم الأطفال الكثير من الأشياء المفيدة وعدم إضاغة الوقت أمامها دون فائدة.

تردد قناة طيور الجنة

هذا وقد تم اطلاق تردد قناة طيور الجنة 2020 في عام 2008 على القمر الصناعي نايل سات ثم تم اطلاق تردد خاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات لتصل قناة طيور الجنة بيبي لأكبر قدر من المشاهدين على مستوى العالم العربي، وتخصصت القناة منذ انطلاقها في تقديم مجموعة مميزة من أغاني وأناشيد وبرامج الأطفال المفيدة على مدار اليوم، بالاعتماد على مجموعة من الأطفال هم:”المعتصم بالله، الوليد، جنى، جاد واياد، جوان وليليان” لتسهيل توصيل المعلومة إلى عقل الطفل.

تردد قناة طيور الجنة 2020

والآن نضع بين أيديكم تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2020 حتى يتمكن الأباء والأمهات من ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الريسفير الخاص بهم، ليتمكن الأطفال من متابعة كافة ما يعرض على شاشة قنوات طيور الجنة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4 عرب سات 11310 عمودي 27500 3/4

حيث تهتم قناة طيور الجنة بتعليم الأطفال الحروف والأرقام وأسماء الطيور والحيوانات باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب سلس وبسيط، وكذلك تحرص على تعليم الأطفال الكثير من عادات ديننا الإسلامي الحنيف مثل المواظبة على أداء الصلاة في موعدها وصيام رمضان وتنفيذ أوامر الوالدين وبرهم، كما أن من أهم برامج قناة طيور الجنة:”ماما قالت، نشرة أخبار الدار، بيت الحج، فزورة مع الأمورة”.