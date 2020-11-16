احصل على تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

الدمام - رهف القحطاني - نتابع معكم الآن متابعينا الكرام تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات العربية الفضائية التي تبث محتوى متنوع للأطفال يجمع بين الترفيه والتعليمي والديني وتختلف في طريقة التواصل مع الأطفال عن غيرها من القنوات فهي اختارت الاغاني والأناشيد حتى توصل للأطفال في مختلف الأعمار محتواها والاستفادة منه بقدر المستطاع.

قناة طيور الجنة الفضائية

بالرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال على الساحة إلا أن قناة طيور الجنة يوماً تحقق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، فهي دائما الخيار الأفضل أمام الأطفال والأمهات لأن محتواها مناسب جداً مع الفئات العمرية المختلفة لأنه خالي من أي ألفاظ أو مشاهد خارجة، بالإضافة أنها تعلم الأطفال الكثير من المبادئ والمفاهيم الخاصة بالدين الإسلامي والسلوكيات الصحيحة مثل الصدق والأمانة واحترام الوالدين والكبار وغيرها.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2020

يتصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب الكثيرون في متابعة برامج وأغانيها وأناشيدها، عليكم فقط استقبال تردد على أجهزة الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11310، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طيور الجنة للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة الكثير من الأغاني الجميلة للأطفال منها الترفيهية والتعليمية، حيث تعلم الأطفال الصغار كيفية نطق وكتابة الحروف باللغة العربية والإنجليزية وغيرها من الأمور التي يحتاجون لها في المدرسة، بجانب الأناشيد الدينية التي تعلمهم من خلالها الصلاة والصوم والتحلي بالصفات الحسنة.