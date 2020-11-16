Freq.. تردد قناة توم وجيري tom&jerry الجديد 2020 على نايلسات

الدمام - رهف القحطاني - يبحث الملايين من العرب بشكل يومي عن تردد قنوات الأطفال وأفضلها وسنة عرفكم مشاهدينا الكرام على واحد من أفضل الترددات في هذا المجال ألا وهو تردد قناة توم وجيري tom&jerry أو كما يعرف القط والفأر حيث باتت هذه القناة تصنف كواحدة من أفضل القنوات العربية على الاطلاق وأصبحت شهرتها تلوح في الأفق نظرا لما تعرضه القناة على شاشتها من مسلسلات كرتونية جميلة ومميزة رغم أنها امكانيات محدودة جدا وأيضا مشفرة إلا أن هناك شعبية عريضة من الشعب المصري خصوصا تكن الولاء لهذه القناة الرائعة ودائما ما يتصدر البحث عن ترددها مؤشرات جوجل كواحد من أكثر الكلمات بحثا، ولا يخفى على أحد صعوبة المنافسة في العالم العربي، وبما أنه هذا التردد مطلبا مهما لدى الآلآف فإنه لمن دواعي سرورنا أن نقدمه لكم حيث لا يبقى لكم إلا أن تضيفوا المعلومات وسط الخانات المخصصة له عندما نريد أن نضيف ترددا جديدا في الرسيفر.

قناة توم وجيري

اسم القناة الحقيقي هو قناة بيبي كيدز وهي قناة ذائعة الصيت ومن أقدم القنوات العربية وكانت لديها شعبية لا تعد ولا تحصى في العالم لكن مع تأسيس عدة قنوات بعدها مثل سبيس تون وام بي سي ثري وغيرهم من قنوات الأطفال الحديثة تراجع أو انخفض معدل مشاهدات القناة لكنها مازالت تحتفظ بالكثير من ألقها ومازال أصدقاؤها القدامى ممن بعهدهم لا يرغبون بسواها لأبنائهم أو إخوانهم الصغار كما القناة أيضا يمكن أن يشاهدها الكبار والصغار معا نتيجة للمحتوى الذي تقدمه الجيد والهادف والمسلسلات الكرتونية الرائعة والمضحكة وهذان الأمران هما من جعلا من القناة إحدى أكثر القنوات المخصصة للأطفال شعبية ولا أحد ينكر ذلك كيف وعمليات البحث عنها بشكل يومي تعد بالآلاف وهذا رقم كبير خصوصا أن القنوات المنافسة لها لا تصل إلى هذا الرقم ولا تكاد، وهذا هو تردد قناة توم وجيري الجديد ويعتبر أقوى تردد للقناة التي تبث على نايل سات فقط.

تردد قناة توم وجيري

القمر نايل سات التردد 11354 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 5/6

محتوى القناة وما يميزها

القناة ليس لديها محتوى كثير نسبيا إذا ما قارناها ببقية قنوات الأطفال الأخرى في العالم العربي لكن مع قلة المحتوى إلا أن ماتقدمه من مسلسلات وبرامج لديه جمهور كبير جدا في العالم العربي وأبرز الأعمال التي تعرضها هو مسلسل توم وجيري والذي يتم عرضه على القناة بشكل يومي حيث تبث جميع حلقاته المكونة من 163 حلقة ويعتبر من أجمل الأعمال الكرتونية في العالم وقد حصل هذا المسلسل على جائز أفضل مسلسل كرتوني في القرن العشرين وهو بذلك يعتبر من أقوى المسلسلات وأفضل على مر التاريخ، وتعرض القناة إلى جانب مسلسل القط والفأر مسلسلات أخرى جميلة جدا مثل الملك الأسد والمغامرون الخمسة وسندريلا وغيرهم وهذه المسلسلات أيضا لديها عشرات الآلآف من المحبين في العالم العربي تميزت القناة عن غيرها بالمحافظة على أخلاق وسلوكيات الطفل خوفا عليه من الإنحراف حيث تعتبر وسائل الإعلام سلاحا ذو حدين، إلى هنا نكون جمهورنا الكريم قدمنا لكم تردد قناة توم وجيري المخصصة للأطفال في حالة واجهتكم مشكلة علقوا.