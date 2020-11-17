تردد قناة طيور الجنة طيور بيبي الجديدة 2021 على جميع الأقمار الصناعية

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات، تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات، تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الخاصة بالأطفال والناجحة والتي يحب مشاهدتها الكثير من الأطفال وذلك على حسب المراحل العمرية، وتقوم قناة طيور الجنة بعرض أفضل البرامج والأغاني المميزة والهادفة جانب الأناشيد الدينية والأناشيد الثقافية والتربوية وسجلت نسبة مشاهدة كبيرة حول على الوطن العربي، لهذا سوف نوضح لكم خطوات ضبط تردد قناه طيور الجنه على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة

سوف نعرض لكم من خلال الجدول التالي تردد قناة طيور الجنة على النايل سات لمشاهدة هذه القناة على مدار اليوم بدون حدوث انقطاع للبث أو الإرسال وتعمل هذه القناة على مدار 24 ساعة بجانب أنها تقوم بعرض أفضل البرامج المميزة والمسابقات التي يحب مشاهدتها الأطفال، وبالتالي يمكنكم ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم تردد قناة طيور الجنة كالآتي:

تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2021

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11315 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11392 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11258 أفقي 27500 3/4 النايل سات 11785 عمودي 27500 3/4

خطوات ضبط تردد طيور الجنة 2021

يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال ضبط الطبق نحو القمر الموجود في الجدول بالأسفل ثم تقوم باختيار القائمة في جهاز الاستقبال وتحدد خيار التركيب ثم تقوم ب اضافة التردد الجديد وتضيف بعد ذلك معدل الاستخدام ومعدل تصحيح الخطأ ثم تقوم بوضع معدل الترميز الموجود في الاسفل واضغط على كلمة بحث في خلال ثواني سوف تظهر أمامك قائمة قنوات طيور الجنة.

بعد أن إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة حتى يتمكن أولادهم من مشاهدة القناة والإستفادة من كافة الأناشيد والبرامج المفيدة التي يتم عرضها لجميع الأطفال على جميع المراحل العمرية المناسبة لكل فئة.