ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد نايل سات 2020 لمتابعة أجمل أفلام الكرتون بأقوى اشارة دون تقطيع

الدمام - رهف القحطاني - ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد، الالاف من الأشخاص على مستوى الوطن العربي يبحثون عن تردد قناة توم وجيري الجديد نايل سات 2020 بشكل يومي خاصة في ظل عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس بشكل منتظم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم قناة توم وجيري على مدار الساعة ودون انقطاع بعرض أجمل أفلام ومسلسلات الكرتون العالمية المدبلحة إلى اللغة العربية، والتي تعد وسيلة التسلية للطفل.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

والآن نقدم لكم كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بكم، حتى يتمكن أبنائكم من متابعة أفلام الكرتون الجميلة التي تعرض على شاشة القناة بجودة عالية للصوت والصورة، وكذلك الاستمتاع بمتابعة الحلقات المنفصلة المتصلة من كرتون القط والفار الحاصل على عدد من الجوائز العالمية، ويبلغ عدد حلقاته 160 حلقة، وكل حلقة فكرتها مختلفة، والآن مع أحدث تردد قناة توم وجيري 2020:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11355

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

اسم القناة: قناة توم وجيري

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

كما يمكنكم استقبال قناة Tom & Jerry على هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

وتعد قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال على الفضائيات بجانب تردد قناة طيور الجنة، فمن الملاحظ أن هاتان القناتان تحققان نسبة مشاهدة عالية وقياسية بفضل المحتوى المميز لكلا منهم، وعلى مدار الساعة يمكنك متابعة كرتون توم وجيري بأقوى إشارة وعلى الرغم من أن معظم حلقاته تتم بدون أي أداء صوتي وتعتمد على الموسيقى التصويرية فقط، إلا أنه دائما ما يجذب انتباه الكبار والصغار إليه مكونا قاعدة جماهيرية كبيرة.