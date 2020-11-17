Here تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمتابعة أغاني الأطفال والأناشيد عبر النايل سات وعرب سات

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة طيور الجنة،تتصدر قناة طيور الجنة عمليات البحث عبر محركات جوجل من جميع المواطنين المتابعين للبرامج والمحتوي الإعلامي الذي تقدمه القناة للمتابعين وخاصة للاطفال في جميع المراحل العمرية ونتابع معكم خلال هذة المقالة كافة المعلومات عن تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة طيور الجنة للأطفال

إنطلقت قناة طيور الجنة المتخصصة في أغاني الأطفال عام 2008 في دولة الأردن لأحد رجال الأعمال ونجحت في جذب أنظار جميع المشاهدين بأنحاء الوطن العربي وباتت القناة الأولي في المتابعة للأطفال من خلال المحتوي الهادف الذي تقدمه والذي يساعد علي غرس القيم والمباديء الإسلامية لدي الأطفال هذا بالإضافة أن المحتوي الغناني الذي تقدمه القناة يساعد علي تنمية مهارات الأطفال ويساعدهم علي الحركة والتطور الحركي والفكري ومساعدتهم علي التفكير.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

نقدم لكم تردد قناة طوير الجنة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في إطار عمليات البحث المستمرة من الأطفال وأولياء أمورهم عبر محركات البحث لمعرفة التردد الجديد للقناة لمتابعة الخطة البرامجية التي تقدمها القناة يوميًا عبر شاشتها الفضية.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ونتابع معكم عبر موقعكم الموقر يوميًا ترددات القنوات الفضائية خلال التقارير والمتابعات اليومية وأحدث الترددات علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.