“حدث” تردد قناة طيور الجنة 2020 Tayor aljanah عبر نايل سات وعرب سات وباقي الأقمار الصناعية

الدمام - رهف القحطاني - بدأ تردد قناة طيور الجنة 2020 في الاستحواذ على نسب مشاهدات مرتفعة للغاية بالمقارنة مع باقي قنوات الأطفال الأخرى، وذلك عقب الإعلان بشكل رسمي عن جدول بث البرامج الجديدة والأناشيد الحصرية عبر شاشات القناة خلال شهر نوفمبر الجاري، ولذا فنحن في موقع وكالة البوصلة نقدم لكم هذا المقال للحديث عن طريقة استقبال ترددات طيور الجنة عبر نايل سات وعرب سات وكذلك نوضح لكم أهم البرامج المعروضة عبر شاشة القناة في تلك الفترة.

حدث تردد قناة طيور الجنة 2020

تعد قناة طيور الجنة من بين أشهر قنوات الأطفال على مستوى كل البلدان العربية خلال الفترة الحالية، حيث أنطلق بث تردد القناة في عام 2008 وعلى مدار 12 ساعة كاملة قد نجحت القناة في التربع على عرش أكثر قنوات الأطفال الفضائية متابعة ومشاهدة داخل مختلف البلدان العربية.

وكانت طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر نايل سات وعرب سات، قد جاءت على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط ترددات طيور الجنة عبر كافة الأقمار 2020

توجد مجموعة مميزة من ترددات قنوات طيور الجنة عبر مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات، وهذا في ظل وجود رغبة قوية لدى إدارة القناة لتوفير تردداتها على أغلب الأقمار حتى يتمكن المشاهدين في العالم العربي من استقبال أقوى صورة وإشارة للقناة على مدار اليوم.

وكانت أحدث طريقة لاستقبال وضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 عبر العرب سات فقد جاءت على هذا النحو التالي: