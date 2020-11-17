“ON TIME” ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2020 نايل سات وعرب سات لمتابعة أحداث مباراة مصر وتوجو اليوم

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة أون تايم سبورت 2020 نايل سات وعرب سات يعد من بين الموضوعات التي يبحث عنها الجمهور المصري خلال هذه الساعات عبر محركات البحث المختلفة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعدما أعلنت القناة عن متابعة مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 وهذا عن طريق الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد المباراة، وفي محاولة لتقديم أفضل تغطية ممكنة للمباراة لكل جماهير ومحبي المنتخب المصري في الوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2020

أعلنت مجموعة “إعلام المصريين” المسؤولة عن إدارة قنوات أون تايم سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بأنها قد حرصت على توفير ترددات القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وكذلك عبر العرب سات خلال هذه الفترة، وذلك حتى يتمكن كل المتابعين والمشاهدين من الاستمتاع بباقة كبيرة من البطولات والمسابقات الرياضية التي تعرض عبر شاشة القناة، وهذا بجانب عرض مجموعة من البرامج الرياضية المميزة التي يقدمها نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي.

وكانت أحدث تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات قد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة ON TIME SPORT على كافة الأقمار 2020

خلال الفترة الأخيرة قد بدأت قناة أون تايم سبورت على تطوير محتواها وتقديم مجموعة جديدة من البرامج الرياضية والحصول على حقوق بث عدد من البطولات والأحداث الرياضية الهامة في كرة القدم وفي مختلف الألعاب الأخرى مثل كرة اليد وكرة السلة وغيرها، وهو الأمر الذي أجبر الكثيرون عن التساؤل حول طريقة تحديث ترددات قناة أون تايم سبورت عبر كافة الأقمار الصناعي.

وبالحديث عن قائمة البرامج والبطولات المعروضة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 2020، فقد جاءت على هذا النحو:

برنامج ملعب أون لتحليل ومتابعة المباريات الرياضية.

برنامج بي أون تايم.

برنامج المدرج مع شوبير.

برنامج مع سيف زاهر.

موعد مباراة مصر وتوجو اليوم على أون تايم سبورت

تبدأ مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2021، ويذكر بإن استوديو تحليلي يضم نخبة نجوم كرة القدم المصرية السابقين من أمثال الشيخ طه إسماعيل والكابتن أيمن يونس والكابتن عماد متعب سيكون مذاع عبر تردد قناة أون تايم سبورت من أجل تغطية أحداث المباراة المرتقبة بين مصر وتوجو مساء اليوم الثلاثاء.