“جودة HD” تردد قناة بي ان سبورت 2020 BEIN SPORT على نايل سات الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم

الدمام - رهف القحطاني - ينقل تردد قناة بي ان سبورت 2020 مباراة مصر وتوجو اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 لكل المشاهدين في مصر والوطن العربي بشكل حصري، حيث تملك قنوات BEIN SPORT حقوق البث الخاصة بمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم والتي تقم مطلع العام المقبل ومن المتوقع بأن تشهد تواجد عدة منتخبات عربية على رأسها مصر والجزائر والمغرب وتونس.

تردد قناة بي ان سبورت 2020

يمكن استقبل ترددات قناة بي ان سبورت عبر كافة الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات وسهيل سات، وهذا في ظل رغبة إدارة القناة في جعل المشاهدين بجميع أنحاء الوطن العربي قادرين على استقبال أقوى إشارة للقناة بجودة HD على مدار اليوم بدون تشويش أو تقطيع.

وكان أحدث تردد قناة بي ان سبورت BEIN SPORT HD على القمر الصناعي نايل سات قد جاءت على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الاستقطاب: عمودي.

استقبل ترددات قنوات بي ان سبورت BEIN SPORT

توجد باقة كبيرة من القنوات التابعة لمجموعة “BeIN SPORT” الرياضية، حيث تحرص هذه القنوات على عرض كل البطولات والمسابقات الرياضية سواء داخل الوطن العربي أو على المستوى العالمي، ولذا فإن التساؤل عن طريقة استقبال تردد قناة بي ان سبورت عبر نايل سات وعرب سات لا يتوقف تقريبًا، وهو الأمر الذي يجعلنا نحن في موقع وكالة البوصلة الإخبارية نقدم لكم تلك التغطية عن طريقة استقبال أحدث ترددات بين سبورت عبر كافة الأقمار الصناعية.

وكانت طريقة ضبط تردد قنوات بين سبورت عبر نايل سات وعرب سات قد جاءت على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 11013 2750 3\4 عمودي

الجدير بالذكر بأن الجمهور العربي ينتظر اليوم مباراة مصر وتوجو والتي تذاع عبر شاشة قناة بي ان سبورت الرياضية وذلك عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع بأن يتم نقلها رفقة استوديو تحليلي مميز يضم نخبة نجوم التحليل في الوطن العربي مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة.