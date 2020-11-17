Good Signal تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

الدمام - رهف القحطاني - اليوم تتعرفون تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لضبطها على شاشات التلفزيون على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك وفق التحديثات الجديدة للشهر الجاري شهر نوفمبر 2020، وتحديث صورة تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفزيون، وذلك بعد كثرة طلبات المتابعين عن التردد الجديد لقناة Toyor Aljannah الجديد.
تابع أقوى البرامج الأطفالي على قناة طيور الجنة
يبحث الكثير من المشاهدين على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر لاصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات، وذلك من أجل استقبالها على شاشات التلفزيون والاستمتاع بالمحتوى الشيق التي يقوم تردد قناة طيور الجنة بعرضها، حيث تُقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التعليمية، والأغاني الترفيهية المسلية والبرامج المتميزة والترفيهية والأناشيد التي تساعد في تكوين نشئ قويم من الأطفال، وتقديم الأخلاق الحميدة والكرم والصداقة، والتعاليم الصالحة التي تساعد في نشأ قوم عربي متصالح سلمي غير مؤذي يهدف إلى صلاح الوطن العربي لا تدميره، ومن ضمن البرامج التي تعرضها القناة برنامج “في بيت الحاج”، وايضاً برنامج “ فزورة مع الأمورة” وبرنامج ” ماما قالت” وبرنامج “المهن الصغيرة”، وكل ذلك وغيرها من البرامج المسلية الجميلة التي يتابعها الأطفال.
تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات وعرب سات
يمكنكم ضط ترددات قناة طيور الجنة الجديد على شاشات التلفزيون الخاصة بكم من خلال الترددات الجديد كما هي على النحو التالي:-
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
القطبية
|
معدل الترميز
|
تصحيح الخطأ
|
النايل سات
|
11315
|
عمودي
|
27500
|
4/3
|
عرب سات
|
11310
|
عمودي
|
27500
|
4/3
ومن خلال تلك الترددات السابقة يمكنكم إستقبال تردد القناة الجديد على شاشات التلفزيون الخاصة بكم عبر جهاز الإستقبال الرسيفر.
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