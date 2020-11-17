تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 بي ان سبورتس وأون تايم سبورت

الدمام - رهف القحطاني - يعد تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وتوجو اليوم بما فيهم تردد قناة بي ان سبورتس وتردد قناة أون تايم سبورت 2020 من بين أكثر الأشياء التي يبحث عنها المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي خلال هذه الساعات وذلك لرغبتهم في متابعة واحدة من أقوى مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا والتي تقام مساء اليوم بين منتخب مصر ومنتخب توجو على أرضية ملعب الأخير.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وتوجو

قبل التطرق للحديث عن تردد قناة بي ان سبورتس أو تردد قناة أون تايم سبورت والتي تعد هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، يجب أن نوضح في بداية الأمر بإن تلك المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك وسط غياب بعض نجوم المنتخب المصري بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهما محمد صلاح ومحمد النني.

تردد قناة بي ان سبورتس 2020

تنقل قناة BEIN SPORT HD مباراة مصر وتوجو والمقامة مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، وذلك عبر تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات وسهيل سات، وهذا رفقة استوديوهات تحليلية مميزة لمتابعة الأحداث والأمور الفنية في المباراة.

وقد جاءت طريقة استقبال تردد قناة بي ان سبورت 2020 على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

حدث تردد قناة أون تايم سبورت 2020 نايل سات

لن تكون قناة أون تايم سبورت من بين القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو بشكل مباشر، ولكن القناة ستقدم مجموعة من الاستوديوهات التحليلية التي تغطي كل الجوانب الفنية في المباراة المرتقبة وذلك بحضور نخبة من نجوم التحليل وقدامى اللاعبين في كرة القدم المصرية.

وقد جاء تردد قناة أون تايم سبورت عبر نايل سات 2020 على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال من موقع وكالة البوصلة الإخبارية والذي تطرقنا فيه للحديث عن القنوات الناقلة مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 وكذلك تحدثنا عن طريقة استقبال أحدث تردد قناة بي ان سبورتس وقناة أون تايم سبورت عبر نايل سات وعرب سات.