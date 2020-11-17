تردد قناة اون تايم سبورت المصرية الأرضية المفتوحة On Time Sports لنقل مباراة مصر وتوجو اليوم

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة اون تايم سبورت المصرية الأرضية المفتوحة، ينتظر اليوم كل محبي الساحرة المستديرة واحدة من أبرز المباريات في تصفية كأس الأمم الإفريقية مباراة المنتخب المصري وتوجو واليوم سوف نوضح لكم تردد قناة اون تايم سبورت المصرية الأرضية On Time Sports الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم والتي تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كيغية، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، ونجد أن مصر تأهلت للمركز الثالث والذي يضم مجموعة الفرق الرائعة توجو وجزر القمر وكينيا، وسوف نوضح لكم تردد قناة اون تايم سبورت على الارضي وتردد اون تايم سبورت على النايل سات من أجل متابعة مباريات كاس الامم الافريقية.

تردد قناة On Time Sports اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وتوجو

وتجدر الإشارة حول أن التليفزيون المصري يتنقل المباريات على التردد الأرضي عبر قنوات قناة اون تايم سبورت المفتوحة وسوف نوضح لكم الترددات تردد قناة اون سبورت واستقبالها على الأرضي وعلى النايل سات :-

تردد قناة اون تايم سبورت على الأرضي

وتردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports على الأرضي الأنالوج هو 9 UHF.

تردد On Time Sports قناة اون تايم سبورت على الأرضي الديجتال هو 32 UHF.

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports على النايل سات

قنوات اون سبورت على النايل سات فهو 108533.

تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

القطبية هي أفقي.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2020 BeIN SPORT المفتوحة بجودة HD على النايل سات

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وتوجو اليوم تذاع على قناة اون تايم سبورت الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع أيضًا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية المشفرة على قناتها beIN Sports HD7 بي ان سبورت 7 الفضائية ويمكن استقبالها من خلال الرابط السابق ذكره، وتجدر الإشارة حول المنتخب الوطني قد خاض مباراة الذهاب السبت الماضي 14 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي، واليوم تٌقام مباراة العودة بين مصر وتوجو 17 نوفمبر ضمن الجولة الرابعة على أن يتم إذاعتها على قنوات اون تايم سبورت On Time Sports الارضية وعلى النايل سات.