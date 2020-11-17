تردد قنوات بي ان سبورت bein sport hd لمتابعة مباراة مصر وتوغو ومباراة المغرب

الدمام - رهف القحطاني - تردد قنوات بي ان سبورت الجديد hd، عندما يتعلق الأمر بالرياضة فإن ملايين الناس نبحث بشكل يومي عن أفضل قناة رياضية على الإطلاق في العالم العربي ألا وهي قناة بي ان سبورت، حيث يكن الملايين من العرب الكثير من الاحترام والتقدير لهذه القناة الرائعة والمميزة، والتي باتت ومنذ ست سنوات تتربع على عرش أفضل القنوات الرياضية في العالم العربي بل وفي العالم بأسره حيث أصبحت من أشهر القنوات في العالم في هذا المجال وتبث في القارات الخمس وتمتلك أقوى البطولات وأهمها وأكثرها مشاهدة، ونحن في موقع البوصلة الإخبارية يسرنا أن نقدم لكم اليوم تردد قناة بي ان سبورت الرائعة خصوصا أنها ستنقل أقوى المباريات اليوم والتي يبحث عشرات الآلآف من المصريين والعرب عن ترددها حيث تقام اليوم مباريات رائعة في تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون بحلول عام 2022 ومن بين تلك المباريات مباراة مصر وتوجو والمغرب وأفريقيا الوسطى.

قنوات بي ان سبورت

قنوات بي ان سبورت هي قنوات عربية قطرية تم إطلاقها قبل ستة أعوام وكان خير خلف لشقيقتها قناة الجزيرة الرياضية التي مكثت سنوات مسيطرة على العديد من البطولات العالمية أبرزها كأس العالم التي أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2010 هذا بالإضافة إلى استحواذها على أفضل البطولات الأوروبية والعالمية، رئيس القناة هو ناصر الخليفي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان وهو واحد أغنى ملاك الأندية، قناة بي ان سبورت حققت نهضة كبيرة في عالم كرة القدم وأصبحت القناة الأولى على الصعيد العربي والعالمي نتيجة لخدماتها المتميزة وتقديم أفضل المحللين الرياضيين في العالم كما أنها أيضا تتميز بجودة بثها الفائقة حيث أن جميع قنوات بي ان سبورت هي قنوات تبث بجودة اتش دي وفي بعض الأحيان تعرض القناة بعض المباريات المهمة جدا بجودة فور كي العالية الوضوح جدا، وهذا تردد قنوات بي ان سبورت للراغبين في متابعة ومشاهدة مباريات اليوم.

تردد قنوات بي ان سبورت hd

القمر التردد معدل الترميز القطبية التصحيح نايل سات 12604 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11054 27500 عمودي 3/4 نايل سات 11013 27500 عمودي 3/4

موعد مباريات اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء مباريات رائعة برسم الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون ٢٠٢٢ حيث يلتقي المنتخب المصري منتخب التوغو على أرضه بدون نجمه الأول محمد صلاح الذي أصيب بفيروس كورونا، وفي اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب في القاهرة تمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره التوغولي بصعوبة وقد أحرز هدف المباراة ابوحيد محمود الونش وينتظر المصريون مباراة صعبة جدا أمام فريق قوي بدنيا، في الجانب المقابل يخوض المنتخب المغربي المدجج بالنجوم مباراة سهلة جدا أمام منتخب إفريقيا الوسطى اليوم وجدير بالذكر أن منتخب المغرب اكتسح أفريقيا الوسطى في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف وحيد في مبارا تألق فيها النجم المغربي حكيم زياش.

البطولات التي تنقلها بي ان سبورت

تستحوذ قناة بي ان سبورت القطرية على أفضل البطولات على الإطلاق ويمكن للراغبين في مشاهدة تلك المباريات الاشتراك في القناة مقابل مبلغ مالي ومن بين أبرز البطولات التي تنقلها بي ان سبورت؛

الدوري الإسباني

الدوري الايطالي

الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الألماني

الدوري الفرنسي

دوري أبطال أوروبا

كأس أمم أوروبا

أمم إفريقيا القادمة

كأس العالم القادمة

دوري أبطال إفريقيا/آسيا

وغير ذلك من أروع البطولات العالمية وإلى هنا نصل إلى نهاية المقال عن تردد قنوات بي ان سبورت متابعة ممتعة.