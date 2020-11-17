تردد قناة طيور الجنة لأغاني الأطفال على نايل سات والاستمتاع بما تقدمه طوال اليوم toyor eljanah

الدمام - رهف القحطاني - نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة لأغاني الأطفال والتي حققت نسبة مشاهدة غير مسبوقة القناة فضائية عربية، حتى أصبحت قناة طيور الجنة هي القناة الأولي التي تقدم محتوى متخصص الأطفال، وتعد قناة طيور الجنة هي من أولى القنوات التي تبث محتوى متخصص للأطفال، حتى أصبحت رائدة في هذا المجال، وتلك القناة هي قناة أردنية تبث إشارتها من الأردن، وتم إنشاؤها وبثها عام 2008، وهي مملوكة لشخص السيد خالد مقداد، وقد حصدت القناة العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات والاحتفالات، وآخرها الدرع الماسي لليوتيوب، حيث وصل عدد وصل المتابعين للقناة على اليوتيوب إلي حوالي ١٠ مليون متابع، وهذا ما جعل منها القناة المفضلة لجميع الأسر العربية في العالم العربي.
تردد قناة طيور الجنة
توقف بث قناة طيور الجنة القديم، وقررت القناة إعادة بثها على تردد جديد، رغبة من إدارة القناة لبث القناة بشكل جيد ودون انقطاع، وسوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة الذي تبث القناة إشارتها من خلاله بداية من شهر نوفمبر الجاري، واليكم تردد القناة:
- التردد: 11393
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
برامج قناة طيور الجنة
تخصصت قناة طيور الجنة منذ نشأتها و بداية بثها محتوى متخصص للأطفال حيث تقدم مجموعة من الفقرات والبرامج التي تساعد العائلة العربية على خلق نشأ ذو قيم دينية وتربوية عالية، حيث تعمل القناة على غرس مجموعة من القيم، فضلا عن تعليم أساسيات وبدايات القراءة والكتابة، كما تقدم مجموعة من الأناشيد التي يرددها الأطفال، والتي تغرس فيهم القيم النبيلة وتربيتهم على الحس الفني والموسيقى.
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