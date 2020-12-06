أحدث تردد لقناة طيور الجنةToyor aljanah الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

الدمام - رهف القحطاني - يتم البحث بشكل كبير عن تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah، حيث أنها من أهم وأشهر قنوات الاطفال، والتي تقدم محتويات هادفة لجميع الأطفال، وأصبح جمهور قناة طيور الجنة من جميع الأعمار وليست من الأطفال فقط، بل أصبح يعشقها الكبار والأطفال، وذلك لأنها تقدم محتويات وأناشيد متنوعة تناسب جميع الاذواق، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة، لمشاهده أجمل أناشيد الأطفال.

قناة طيور الجنة Toyor aljanah

تتميز قناة Toyor aljanah بتقديم أناشيد دينية، حيث أن الهدف الأساسي من القناة هو زرع القيم والمبادئ الحميدة في الأطفال، كما أنها تقدم العديد من الأناشيد والبرامج التي تعمل على تعليم الأطفال وتنمية المواهب والمهارات لديهم، ولذلك أصبحت نسبة البحث عن تردد قناة الجنة كثيراً من قبل أولياء الأمور، نظراً حب وتعلق الأطفال الشديد بها.

تردد قناة Toyor aljanah الجديد

يمكن الآن لجميع عشاق قناة Toyor aljanah أن يتمكنوا من تنزيل القناة مجانا تماماً، حيث أنه يوجد أكثر من تردد لقناة طيور الجنة وذلك عبر القمر نايل سات والقمر عرب سات أيضاً.

وأخيرا يمكنكم استقبال القناة على الترددات التالية:

تردد قناة Toyor aljanah على قمر نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح : ¾..

ويمكنكم إستقبال القناة على التردد التالى على قمر نايل سات أيضاً

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة Toyor aljanah على العرب سات