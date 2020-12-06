الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 ومواعيد رفع الخط والغرامة

الدمام - رهف القحطاني - قد تم الإعلان من شركة المصرية للاتصالات أنه آخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي يكون في اليوم 14 من شهر نوفمبر، وهو الموعد الأخير لفترة السماح، والتي يتم بعدها إتخاذ الإجراء اللازم في انقطاع الخدمة امين سداد فاتورة التليفون الارضي، وقد بدأت مدة السماح من منتصف شهر أكتوبر الماضى، لذلك يبحث عدد كبير من مستخدمي التليفون الأرضي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون إلكترونياً.

فاتورة التليفون الارضي

نعلم جميعاً أنه لاغنى عن التليفون الارضي في المنزل، حيث أنه يتم إستخدامه في توصيل الإنترنت، وأصبح وجود الانترنت شئ أساسي في مي منزل مصري، لذلك يسعى جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات إلى سداد الفواتير في الوقت المحدد لهم حيث أنه يتم تحويل التليفون إلى وضع الاستقبال فقط في حالة التأخير في سداد الفاتورة، ثم يتم قطع الخدمة وفرض غرامة مالية لعدم دفع الفاتورة في الموعد المحدد، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد أكثر من طريقة يمكن بها سداد الفواتير بكل سهولة، حيث أنه يمكن الدفع عن طريق فوري أو الموقع الخاص بالشركة أو ماكينات الصرف الآلى.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى

نظراً البحث المستمر عن طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي، حتي يتم تسديد الفاتورة قبل انقطاع الخدمة، لذلك سوف نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، حيث يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الدخول الى الموقع الخاص بالمصري للاتصالات هنا.