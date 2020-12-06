الدمام - رهف القحطاني - من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها هي قناة توم وجيري Tom and Jerry Tv على القمر النايل سات ، حيث تعد قناة توم وجيري من أفضل وأهم قنوات الأطفال التي يعشقها كثير من الأطفال والكبار أيضاً، حيث أصبح جمهور القناة من الأطفال والكبار وجميع الأعمار، وذلك لأنها تتميز بتقديم الكرتون المفضل لدى الجميع، ولذلك حصلت القناة على أعلى نسبة مشاهدة بين قنوات الكارتون، حيث أنها تقدم محتويات ترفيهية مميزة وممتعة لجميع الأطفال.
قناة توم وجيري Tom and Jerry
تعد قناة Tom and Jerry Tv من القنوات المفضلة لدى الملايين من الأشخاص في العديد من الدول، وذلك لأنها تقدم سلسلة القط والفأر والعديد من أفلام الكارتون المحببة لدى الأطفال، والهدف الأساسي من القناة هو تنمية ذكاء الأطفال، كما تعمل على تنمية المهارات التعليمية، ومن أهم مميزات قناة توم وجيري أنها تقوم ببث أفلام الكرتون على مدار اليوم كاملاً، كما أنها تحرص على جودة الصوت والصورة والإشارة القوية.
تردد قناة Tom and Jerry
دائماً ما نجد أن قناة Tom and Jerry Tv من أكثر القنوات التي يتابعها الأطفال ويستمتعون بمشاهدتها دائماً، لذلك يتم البحث عن تردد هذه القناة بنسبة كبيرة، وذلك لحب وتعلق الأطفال الشديد بهذه القناة.
وأخيراً يمكنكم إستقبال القناة على التردد التالى:
تردد قناة Tom and Jerry Tv على القمر نايل سات
- التردد :11355.
- معدل الترميز : 27500.
- معدل تصحيح الخطأ : ¾.
- ومعامل الاستقطاب : أفقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أظبط الان أقوى تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry Tv على القمر النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع البوصلة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.