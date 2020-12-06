أستقبل أقوى تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

الدمام - رهف القحطاني - من أكثر القنوات شهرة هي قناة طيور الجنة Toyor aljanah ، والتي يتم البحث عن التردد الخاص بها كثيراً، وذلك لأنها تتميز بتقديم أناشيد الأطفال الرائعة والمبهجة، حيث أن قناة Toyor aljanah تسعى إلى تعليم الأطفال في جميع الأعمار القيم والمبادئ والسلوكيات الحميدة ولكن بطريقة محببة لدى الأطفال والكبار أيضاً، ومن الجدير بالذكر أن القناة تحرص دائماً على توفير أفضل صوت وصورة وأقوى اشارة لجميع المشاهدين، حيث أنها توفر أكثر من تردد لها على الأقمار الصناعية المختلفة.

مميزات قناة طيور الجنة Toyor aljanah

تعد قناة Toyor aljanah من أشهر وأفضل القنوات الفضائية، وهي ملك لرجل الأعمال خالد مقداد، ومن أهم مميزات القناة أنها تقدم المحتويات الخاصة بها مجانا، كما أنها تعمل على تنمية مهارات الأطفال والتوعية أيضاً، وتقدم القناة الفيديوهات التي تناسب جميع الأعمار، ومن أهم مميزات القناة أنها آمنة تماما على الأطفال على عكس قنوات الأطفال الأخرى، ولذلك حصلت على ثقة أولياء الأمور.

تردد قناة Toyor aljanah الجديد

نقدم لكم اليوم متابعينا تردد قناة Toyor aljanah، التي تصدرت محركات البحث في جوجل الفترة الأخيرة، وذلك بسبب حب وتعلق الأطفال الشديد بالقناة.

وأخيراً يمكنكم الان استقبال قناة Toyor aljanah على الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah على القمر نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: ¾.

تردد قناة Toyor aljanah على القمر الصناعي عرب سات