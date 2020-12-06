تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات.. وهنا توقيت عرض البرامج والأناشيد الحصرية

الدمام - رهف القحطاني - تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات تكثر عليه التساؤلات في هذه اللحظات خاصة بعد إعلان إدارة القناة عن عرض مجموعة جديدة من البرامج والأناشيد الحصرية التي قوم فريق طيور الجنة بتقديمها عبر شاشة القناة تحت إشراف مالك القناة ومديرها خالد مقداد، وهو الأمر الذي جعل القناة تتصدر قائمة أكثر قنوات الأطفال الفضائية متابعة ومشاهدة داخل مختلف البلدان العربية من المحيط إلى الخليج.

استقبل تردد قناة طيور الجنة 2020

تملك قنوات طيور الجنة باقة كبيرة من الترددات المميزة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات خلال هذه الفترة، وهذا الأمر الذي يجعلنا نحن في موقع “البوصلة الإخبارية” نسلط الضوء على طريقة استقبال أحدث ترددات طيور الجنة خلال شهر ديسمبر الجاري 2020 من أجل جعل لمشاهدين يتابعون الحلقات الجديدة من البرامج والأناشيد بأعلى جودة وبصورة نقية على مدار اليوم.

وقد جاء تردد قناة طيور الجنة 2020 على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

تحديث تردد قنوات طيور الجنة نايل سات 2020

حرصت إدارة قنوات “طيور الجنة” على ضخ مجموعة كبيرة من البرامج والأناشيد الحصرية عبر شاشات القناة خلال الشهر الجاري، وخاصة مع اقتراب أجازة نصف العام في العديد من البلدان مما يعني بإن الأطفال سيكون لديهم الوقت الكافي لمشاهدة عدد أكبر من البرامج والمسابقات المميزة.

وقد جاءت طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 عبر القمر الصناعي عرب سات على هذا النحو التالي بحسب ما كشفه موقع القناة على شبكة الإنترنت: