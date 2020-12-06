الدمام - رهف القحطاني - يعد تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات وعرب سات هو الناقل الحصري لمباراة نهائي الكأس بين الأهلي وطلائع الجيش وذلك مساء يوم السبت المقبل والموافق الخامس من ديسمبر الجاري، ولذا فمن المتوقع بأن تحظى قنوات أون تايم بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى خلال الساعات المقبلة من قبل ملايين المشاهدين في العالم العربي وليس داخل مصر فقط، وهذا بسبب الشعبية الكبيرة للنادي الأهلي الذي يطمح في الحصول على اللقب الثالث له هذا الموسم بعد الفوز ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا
تردد قناة أون تايم سبورت 2020
نجحت إدارة قنوات ON TIME SPORT في الاستحواذ على أكبر نسب مشاهدات بالمقارنة مع باقي القنوات الرياضية الفضائية في عالمنا العربي خلال السنوات الأخيرة، وهذا بفضل قيام القناة بعض كل البطولات والمسابقات المحلية والدولية خلال الفترة الأخيرة ومن بينها بطولة كأس مصر وكذلك بطولة الدوري المصري ومباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية.
وقد جاءت طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2020 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
مواعيد عرض أهم البرامج عبر قناة أون تايم سبورت 2020
قامت قنوات أون تايم سبورت بتجديد محتواها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من البرامج والبطولات الجديدة وهذا بجانب استقدام عدد كبير من المحللين والإعلاميين المميزين من مختلف أنحاء الوطن العربي في هذه الفترة.
وقد جاءت قائمة أهم البرامج المذاعة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات قد جاءت على هذا النحو:
- برنامج ملعب أون.
- برنامج المدرج مع شوبير.
- برنامج جمهور الثالثة.
- برنامج بي أون تايم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “نهائي الكأس” تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات وعرب سات مباراة الأهلي والجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع البوصلة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.