“نهائي الكأس” تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات وعرب سات مباراة الأهلي والجيش

الدمام - رهف القحطاني - يعد تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات وعرب سات هو الناقل الحصري لمباراة نهائي الكأس بين الأهلي وطلائع الجيش وذلك مساء يوم السبت المقبل والموافق الخامس من ديسمبر الجاري، ولذا فمن المتوقع بأن تحظى قنوات أون تايم بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى خلال الساعات المقبلة من قبل ملايين المشاهدين في العالم العربي وليس داخل مصر فقط، وهذا بسبب الشعبية الكبيرة للنادي الأهلي الذي يطمح في الحصول على اللقب الثالث له هذا الموسم بعد الفوز ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت 2020

نجحت إدارة قنوات ON TIME SPORT في الاستحواذ على أكبر نسب مشاهدات بالمقارنة مع باقي القنوات الرياضية الفضائية في عالمنا العربي خلال السنوات الأخيرة، وهذا بفضل قيام القناة بعض كل البطولات والمسابقات المحلية والدولية خلال الفترة الأخيرة ومن بينها بطولة كأس مصر وكذلك بطولة الدوري المصري ومباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية.

وقد جاءت طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2020 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

مواعيد عرض أهم البرامج عبر قناة أون تايم سبورت 2020

قامت قنوات أون تايم سبورت بتجديد محتواها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من البرامج والبطولات الجديدة وهذا بجانب استقدام عدد كبير من المحللين والإعلاميين المميزين من مختلف أنحاء الوطن العربي في هذه الفترة.

وقد جاءت قائمة أهم البرامج المذاعة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على نايل سات قد جاءت على هذا النحو: