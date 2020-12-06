تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah الجديد عبر النايل سات 2021

الدمام - رهف القحطاني - قناة طيور الجنة Toyor aljanah، من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال، وتهتم قناة طيور الجنة بتقديم محتوى خاص بالأطفال، ما بين كبارا وصغارا، وتقدم قناة Toyor aljanah بعض الأناشيد التي تقدم ضمن كلماتها محتوى لتعليم الأطفال بطريقة سهلة، وخفيفة، ولهذا السبب زاد جدا البحث عن تردد القناة، وذلك لكثرة مشاهديها ومتابعيها.
قناة طيور الجنة Toyor aljanah
منذ بدأت قناة Toyor aljanah في بث برامجها، وهي تعمل جاهدة على تقديم محتوى خاص بالأطفال في مختلف المراحل العمرية. وقد نجحت قناة طيور الجنة أن تحافظ على المكانة التي وصلت لها وسط كل القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، وكان يقدم الأغاني التي تبثها القناة، هم أبناء صاحب القناة الوليد خالد المقداد، وبعد ذلك تم إشراك عدد آخر من الأطفال، وذلك حتى يستمروا في تقديم الأغاني التي تقدمها القناة، وهي نوعية مختلفة من الأغاني التعليمية التي يتم تقديمها للأطفال.
مزايا قناة Toyor aljanah
ومن مزايا قناة Toyor aljanah، إنها تقدم البرامج مجانا، بدون اشتراك شهري، أو سنوي، ومع ذلك تقدم برامجها على مدار اليوم، وبدون أي تشويش، كما تقدم نوعية من البرامج، والأغاني التي تناسب الأطفال، ويطمئن الآباء والأمهات على أطفالهم حين يجلسون لمشاهدة البرامج، والأغاني التي تقدمها القناة على مدار اليوم.
تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah على النايل سات
تستطيعوا أن تستقبلوا التردد الخاص بقناة طيور الجنة، على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي
- تردد القناة على القمر نايل سات
- التردد: 11391.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
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