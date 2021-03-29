شكرا لاهتمامك لمعرفة إشارة جديدة تردد قناة الجزائرية الأرضية Algérienne hd على القمر الصناعي النايل سات 2021 وتابع مباراة الجزائر وبتسوانا مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة الجزائرية الارضية Algérienne hd 2021 أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الساعات، حيث تعتبر قناة الجزائرية الرياضية هي واحدة من ضمن أشهر القنوات الرياضية التي تشهد نسب مشاهدة كبيرة في الجزائر والوطن العربي، وذلك بسبب حرصها على تقديم كل ما يخص المشاهد العربي ف بنجاب كرة القدم المحلية والعربية وكذلك البطولات العالمية، وسوف نوضح فيما يلي التردد الجديد الخاص بقناة الجزائرية الارضية عبر القمر الصناعي نايل سات 2021، وذلك ليتم مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة التي يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

قناة الجزائرية الأرضية Télévision Algérienne

تعتبر قناة الجزائرية الارضية احد اهم القنوات الجزائرية التي تمثل أحد اهم فروع التلفزيون الجزائري، والتي تقدم للمشاهدين كرة القدم في الجزائر وكذلك في الدول العربية الكثير من التغطية الحية للكثير من الأحداث الرياضية الهامة، وقناة الجزائرية الأرضية إحدى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وبتسوانا، وهو ما يجعلها أحد أشهر القنوات العربية الرياضية ويجعلها دائما في مقدمة عمليات البحث للحصول على التردد الجديد الخاص بها.

مجانا و بشفرة بيس استقبل قناة programme national الأرضية الجزائرية على قمر النايل سات تردد 11680 H والكود هو Biss:11000011000000000000 لمتابعة مباراة بين الجزائر وبتسوانا مجاناً على النايل سات في كأس الأمم الأفريقية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على الأقمار الصناعية 2021

تردد قناة الارضية الجزائرية hd قمر ses 22 w تردد 12674 ومعدل ترميز 20250 – استقطاب أفقي تردد قناة الارضية الجزائرية hd قمر alyah 52e تردد 12054، بمعدل ترميز 27500 – استقطاب افقي تردد قناة الارضية الجزائرية hd al comsat تردد 12160 بمعدل ترميز 30000 – الاستقطاب افقي

تردد قناة الجزائرية الارضية الجديد على نايل سات 2021

تم تحديث التردد الخاص بقناة الجزائرية الارضية خلال الفترة الماضية في بداية العام الميلادي إدخال 2021، وذلك لتقديم مشاهدة ممتعة وأفضل للمشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي، ويمكن استقبال قناة الجزائرية الارضية من خلال ادخال التردد التالي.

تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات هو 11680، من خلال إدخال الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قد يهمك أيضاً :-