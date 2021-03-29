شكرا لاهتمامك لمعرفة الأن تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد MkSaby Sport 2021 الناقلة لمباراة منتخب مصر وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة مكسبي الرياضية MkSaby Sport، ارتفعت مؤشرات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة مكسبي الرياضية الجديدة، تلك القناة التي لم يتجاوز على اطلاقها شهور معدودة ولكنها استطاعت الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الوطن العربي بالكامل، ولكن يعد البث الخاص بالقناة ما زال تحت التجربة والملاحظة فلم يتم اعتماده الى الان، وبسبب ذلك فقد قام الكثير من المتابعين للقناة خارج حدود الدولة المصرية بالشكاية بسبب انقطاع البث في بعض الأحيان بالاضافة الى الجودة السيئة التي تبث بها القناة خارج مصر، ولكن قامت الاداراة الخاصة بالقناة بالاعتذار رسميا من خلال شاشتها واعدة جمهورها أنها ستبذل أقصى جهد لها في حل كل هذه المشاكل من أجل الاستمتاع بالمباريات الحصرية على القناة.

قناة مكسبي الرياضية Mksaby Sport

تضم قناة مكتبي الرياضية مجموعة متميزة من الاعلاميين والصحافيين الرياضيين الذين يقومون بتغطية أخبار جميع المباريات الحصرية في جميع الدوريات الأوروبية والعربية، كما أشارت الادارة الخاصة بالقناة الى أنها ستقوم بالعمل على شراء حقوق بث مباريات الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بالاضافة الى شراء بعض الملخصات للمباريات العالمية كمباريات الدوري الانجليزي الممتاز الذي يحترف في أنديته الكثير من اللاعبون المصريين بالاضافة الى الدوري الأسباني، ومما زاد القناة شهرة في الأيام الماضية وكان سببا في ارتفاع عمليات البحث عن التردد الخاص بها هو اعلانها أنها ستقوم بنقل المباراة التي ستجمع بين منتخب مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 29 مارس 2021 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد 2021

يمكنكم استقبال القناة من خلال ادخال التردد التالي على القمر الصناعي النايل سات مع مراعاة معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، واليكم التردد كالتالي :-

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11411.

معد الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل التصحيح : 5/6.

الجودة : SD.

مباراة مصر وجزر القمر اليوم

تبدأ مباراة مصر وجزر القمر اليوم الأثنين الموافق 29 من شهر مارس لعام 2021 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية، وتقوم قناة أون تايم سبورت الرياضية أيضا بنقل اللقاء بجوار قناة مكسبي.

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