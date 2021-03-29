شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة Citruss عربي 2021 على القمر الصناعي عرب سات بدون تشفير والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

لاقت قناة Citruss عربي على اعجاب ملايين المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر أول قناة في العالم المتخصصة في التسويق التليفزيوني وعرض المنتجات بأنواعها المختلفة للبيع، لذا شهدت محركات البحث ضغطاً على معرفة تردد قناة Citruss 2021 على القمر الصناعي عرب سات.

قناة Citruss عربي

ترجع فكرة إنشاء قناة فضائية متخصصة في التسويق التليفزيوني لكلاً من نيكولاس برويلانتس ومايكل تروسلر وبالفعل حققت القناة ملايين المشاهدات فور انطلاقها، حيث أصبح للمشاهدين في الوطن العربي شراء المنتجات من خلال التليفزيون بسهولة تامة وبدون أي مجهود على أن يتم شحنها إلى أي مكان في الدول العربية والأوربية، حيث تعرض القناة مميزات وعيوب المنتج المعروض والماركة التي ينتمي إليها.

ومن أبرز المنتجات التي تقوم قناة Citruss بعرضها أدوات المطبخ ومنها: “إكسوارات المطبخ، إلكترونيات المطبخ، أدوات الخبز، أدوات الطبخ، وغيرها”، بالإضافة إلى أدوات التجميل والعناية بالبشرة، ديكورات المنزل، المنتجات المتعلقة بالحمامات وغيرها من المنتجات الضرورية واللازمة للمشاهدين في الحياة العامة.

تردد قناة Citruss عربي

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تقوم قناة قناة Citruss بعرض منتجاتها على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير، ويمكنك عزيزي المشاهد استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط أجهزة الريسيفر الخاصة بكم على التردد أسفل المقالة.

التردد:- 12112

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27492

ونتابع العديد من الترددات المجانية على القمر الصناعي العرب سات.