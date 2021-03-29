شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن| أحدث تردد باقة السعودية الرياضية HD 2021 على عرب سات والسعودية للقرآن والسنة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تمكنت قنوات السعودية من الوصول إلى جميع البيوت في المملكة في فترة وجيزة من إنطلاقها، حيث حققت أهدافها التي تسعى إليها وهي تقديمه وجبة إعلامية متكاملة وذات مضمون هادف للمواطن السعودي، وأصبحت من القنوات الفضائية التي يتردد اسمها بين المشاهدين وذاعت شهرتها لدرجة كبيرة، لذا نستعرض معكم تردد باقة السعودية HD 2021 على القمر الصناعي عرب سات.

باقة السعودية HD

اهتمت باقة قنوات السعودية بتثقيف المواطن السعودي وإطلاعه على الأخبار والقضايا والأحداث في المملكة والوطن العربي والعالم، فمع إنطلاقها منذ أكثر من 55 عام كانت قناة السعودية الأولى نواة القنوات السعودية التي ظهرت في الأونة الأخيرة، وقد إهتمت هذه القناة بعرض مباريات الدوري السعودي والبطولات العالمية المهمة، بث البرامج الإخبارية، بالإضافة إلى عرضها للمسلسلات.

حرصت قناة السعودية على بث إذاعة الصلوات الخمس من الحرم المكي، وأيضاً من المسجد النبوي، لذا توسعت وتم إنشاء قناتين قناة القرآن الكريم السعودية، وقناة السنة النبوية، بالإضافة إلى قناة الرياضية السعودية، والإخبارية السعودية، وقناة ذكريات السعودية التي تم إنطلاقها حديثاً،

تردد باقة السعودية HD

تعرض باقة قنوات السعودية طوال 24 ساعة مستخدمة أحدث أجهزة البث الاتش دي والسي دي، ونقدم لكم تردد باقة قنوات السعودية HD حيث يمكنكم ضبط أجهزة الريسيفر الخاصة بكم على هذا التردد.

التردد:- 12150

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27511

التردد متاح على قمر العرب سات، ويستقبل معه العديد من القنوات على نفس التردد، القنوات الخاصة بالسعودية للقرآن والسنة والعديد من القنوات الهامة.

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