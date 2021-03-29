شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الجزائر الارضية بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم افريقيا وتردد القنوات الناقلة للمباراة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة الجزائر الارضية بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم، فيلتقي الفريقين اليوم الجزائر وبوتسوانا في تلك المباراة من ضمن مباريات الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا المؤهلة الي بطولة الكاميرون والمباراة مقامة في الوقت الحالي على ملعب مصطفي تشاكر، ومن المعروف ان فريق الجزائر يلعب تلك المباراة وهو يحصل على أكبر عدد من النقاط وفي نفس الوقت الذي يأمل فيه فريق بوتسوانا أن تنتهي المباراة بنتيجة ايجابية، ويتصدر الفريق الجزائري برصيد نقاط 11 نقطة من ثلاث لقاءات ويطمح أن يحقق الفوز في تلم المباراة ليرتفع رصيدة الي حوالي 14 نقطة، ومن المحدد ان يتم نقل فعاليات تلك المباراة على قناة الجزائر الارضية ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تردد قناة الجزائر الارضية بث مباشر.

تردد قناة الجزائر الارضية بث مباشر

فلقد أعلنت المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري أنة من المحدد أن يتم نقل فعاليات مباراة اليوم بين الفريق الوطني لمنتخب الجزائر ضد منتخب بوتسواني على القناة الاولي الارضية سابقا وعبر تقنية البث الرقمي TNT، وكذلك من المحدد أن يتم نقل فعاليات المباراة على قناة بي ان سبورتس وتحديدا عبر قنوات بين سبورت 4 وبين سبورت 1، وسوف تنطلق فعاليات تلك المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الحادية عشر بتوقيت العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

تردد قناة بين سبورت 4

يمكنك أن تقوم بمتابعة فعاليات مباريات تصفيات أمم أفريقيا وذلك عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال الترددات التالية وهي:-