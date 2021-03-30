شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مكسبي الجديد مارس 2021 على النايل سات لمشاهدة اجمل الافلام والمسلسلات باشارة قوية وجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي الجديد، من تلك الترددات التي نالت البحث المتزايد بشكل كبير في تلك الفترة الاخيرة قناة مكسبي باعتبارها من أحدي القنوات الفضائية التي استطاعت ان تحصل على حق بث تلك المباريات الهامة مثل مباريات دوري أبطال افريقيا وكذلك مباريات كأس العالم للاندية حتي قامت ادارة القناة بأنشاء قناة جديدة باسم قناة مكسبي سبورت التي تقوم بنقل تلك المباريات الهامة بالاضافة الي تقديم العديد من البرامج الرياضية المتنوعة ولذلك زاد البحث بشكل متزايد حول تردد قناة مكسبي الجديد مارس 2021 على النايل سات والذي سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

قناة مكسبي

بعد أن كانت قد تعرضت القناة للتوقف لفترة من الوقت بدأت تنتشر العديد من الاقاويل المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القناة قد تم وقف البث الخاص بها بشكل نهائي وان التردد الخاص بها لا يعمل بشكل جيد ولكن أكدت ادارة القناة على أن هذة الاقاويل لا اساس لها من الصحة وأن كل ما يتم تداوله ما هي الا شائعات لا اساس لها من الصحة والهدف منها هو تشوية سمعة القناة باعتبارها من اولي القنوات الفضائية التي استطاعت ان تكسب اكبر نسبة من المشاهدات في خلال فترة وجيزة م الوقت، وذلك بالاضافة الي تقديمها العديد من المسلسلات والافلام المتنوعة والجديدة على مدار اليوم عبر شاشتها والتي يحرص على متابعتها الكثير من المشاهدين.

تردد قناة مكسبي الجديد

يمكنك أن تقوم باستقبال تلك القناة عندما تقوم بضبط جهازك على التردد التالي لقناة مكسبي والتردد هو:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11411 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

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