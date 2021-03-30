شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد سهيل سات 2021.. وتعرف على أجمل أغاني شهر رمضان الجديدة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة الجديد والذي يبحث عنه الكثيرين نوفره إليكم عبر موقع إقرأ نيوز، فبعد توقف بث القناة عبر كلا من القمر الصناعي نايل سات وعربسات بدأ الكثير من المواطنين فى البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، فقط تابعونا عبر هذا المقال وسوف نتعرف على أهم ما يخص تلك القناة.

مؤخراً تم دمج كلا من قناة طيور الجنة وطيور بيبي فى قناة واحدة، ويتم عرض هذه القناة عبر قمر سهيل سات، حيث حرصت إدارة القناة برئاسة مالكها خالد مقداد على دمج القناتين لتسهل على أطفالهن الصغار متابعة محتوى القناتين فى آن واحد وتصبح متنوعة أكثر من السابق، وليتمكن الصغار من متابعة البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية عليها، وأيضاً يستمعون إلى بعض القصص الكرتونية الشيقة والتي يتعلمون كل يوم منها معلومة جديد، وأيضاً يستمعون إلى الأغاني المصورة على الرسوم المتحركة لتجعل أوقاتهم مليئة بالسعادة والمرح.

كما تحرص على تعليم الصغار تباع تعاليم الدين الإسلامي، وتحثهم على حفظ ” القرآن الكريم” والأحاديث النبوية الشريفة، وتعلمهم اتباع الأخلاقيات السامية ، لينشأ عليها جيل واعي ومدرك للحياة، ويعرف القراءة والكتابة وكيفية أداء العبادات مثل الصوم والصلاة، ويمكنكم الآن استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد: 11310.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

القمر الصناعي: سهيل سات.

قد يهمك أيضاً :-