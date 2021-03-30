مميزات واتساب الذهبي 2021 WhatsApp gold الأصدار الجديد

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واتساب الذهبي هو عبارة عن احدي النسخ المتطورة من واتساب الأصلي ومع مرور الوقت حاز واتساب الذهبي على إعجاب ملايين الناس، وهذا يرجع إلى وجود العديد من السمات والمميزات التي ميزته عن واتساب الأصلي، وأصبح من أفضل النسخ التي تم تطورها من واتساب الأصلي، وتعد من النسخ الآمنة تماما، بالإضافة إلى إمكانية إرسال أعداد كبيرة من الصور في وقت واحد، وإخفاء حالة المتصل ان كان متصل أم لا، وغيرها العديد من المزايا التي سنتحدث عنها في السطور القادمة.

نبذة عن واتساب الذهبي

وأتساب الذهبي هو احد التطبيقات التي تختص بالمراسلة الفورية، وإجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الصور والملفات، بجانب إرسال رسائل صوتية، تم تأسيس واتساب الذهبي في عام 2009 م على يد رجل أمريكي يدعي بريان، وأخر أوكراني يدعى جان كوم، واتساب الذهبي هو نسخة متطورة من واتساب ماسنجر الأصلي ولكن هذه النسخة تفوقت على النسخة الأصلية بسبب إلحاق العديد من المميزات بها والتي لاقت إعجاب الكثيرين مثل إخفاء حالة المتصل وغير ذلك.

مميزات واتساب الذهبي